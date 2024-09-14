Существует угроза атаки: сколько кораблей с 'Калибрами' вывела Россия в Черное море

Государство-агрессор Россия вывела в акваторию Черного моря четыре ракетоносителя. Все они снаряжены крылатыми ракетами типа "Калибр".

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины вечером в пятницу, 13 сентября. Украинцев призывали идти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги и следить за сообщениями ВС.

"Внимание! В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!" – сказано в сообщении.

Отметим, что суммарный залп может быть – до 24 ракет типа "Калибр".

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 7:00 13 сентября сообщали, что в Черном море находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находилось пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.

Отметим, что российские оккупационные войска вечером в пятницу, 13 сентября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские БПЛА залетели на территорию нашей страны по северному и южному направлениям. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 сентября российские войска устроили новую атаку на Украину. Враг запустил 26 ударных беспилотников. Силы ПВО во время ночного воздушного боя уничтожили 24 "Шахеда".

Большинство вражеских дронов-камикадзе были уничтожены на юге нашего государства: там ПВО сбило 20 "Шахедов": 16 в Одесской области и четыре в Николаевской области.