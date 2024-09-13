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Россия запустила по Украине "Шахеды": где объявлена воздушная тревога

Ольга Липич
War
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Россия запустила по Украине 'Шахеды': где объявлена воздушная тревога

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 13 сентября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские БПЛА залетели на территорию нашей страны из северного и южного направлений.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в ВС предупредили, что в акватории Черного моря в готовности находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Россия запустила по Украине "Шахеды": где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 22.50 "Шахеды" фиксировались на севере Сумщины курсом на Черниговщину. Также БПЛА были замечены на севере Харьковщины, курсом на восток.

В 22:30 в Воздушных силах сообщили о новой группе вражеских беспилотников на севере Харьковщины в направлении Полтавщины, а также на Черниговщине курсом на запад.

Позже угроза "Шахедов" была объявлена для Киевской и Днепропетровской областей.

Россия запустила по Украине "Шахеды": где объявлена воздушная тревога

Движение "Шахедов" по состоянию на 00:00:

– БПЛА на Донетчине, курс южный;

– БПЛА на юге Харьковщины, курс северный;

– БПЛА в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении;

– "Шахеды" на Сумщине – курс на Полтавщину;

– "Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину;

– "Шахеды" на Херсонщине в направлении Николаевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 сентября российские войска устроили новую атаку на Украину. Враг запустил 26 ударных беспилотников. Силы ПВО во время ночного воздушного боя уничтожили 24 "Шахеда".

Большинство вражеских дронов-камикадзе были уничтожены на юге нашего государства: там ПВО сбило 20 "Шахедов": 16 в Одесской области и четыре в Николаевской области.

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