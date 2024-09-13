Россия запустила по Украине 'Шахеды': где объявлена воздушная тревога

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 13 сентября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские БПЛА залетели на территорию нашей страны из северного и южного направлений.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в ВС предупредили, что в акватории Черного моря в готовности находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

По состоянию на 22.50 "Шахеды" фиксировались на севере Сумщины курсом на Черниговщину. Также БПЛА были замечены на севере Харьковщины, курсом на восток.

В 22:30 в Воздушных силах сообщили о новой группе вражеских беспилотников на севере Харьковщины в направлении Полтавщины, а также на Черниговщине курсом на запад.

Позже угроза "Шахедов" была объявлена для Киевской и Днепропетровской областей.

Движение "Шахедов" по состоянию на 00:00:

– БПЛА на Донетчине, курс южный;

– БПЛА на юге Харьковщины, курс северный;

– БПЛА в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении;

– "Шахеды" на Сумщине – курс на Полтавщину;

– "Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину;

– "Шахеды" на Херсонщине в направлении Николаевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 сентября российские войска устроили новую атаку на Украину. Враг запустил 26 ударных беспилотников. Силы ПВО во время ночного воздушного боя уничтожили 24 "Шахеда".

Большинство вражеских дронов-камикадзе были уничтожены на юге нашего государства: там ПВО сбило 20 "Шахедов": 16 в Одесской области и четыре в Николаевской области.