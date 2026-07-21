Россия запустила новую партию спутников, которые должны стать аналогом Starlink: что известно о "Рассвете"

Россия продолжает развертывание собственной спутниковой сети связи, которую позиционирует как аналог Starlink. На орбиту выведена вторая партия аппаратов проекта "Рассвет", и их общее количество в настоящее время составляет около 40.

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В то же время эксперты отмечают, что для полноценного функционирования системы этого недостаточно. Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам беспилотных технологий Сергей Флеш.

Что известно о новых запусках

Россия осуществила запуск второй партии спутников системы "Рассвет", которая должна стать основой низкоорбитальной сети связи. После этого на орбите находится до 40 аппаратов, однако они еще не заняли своих рабочих позиций в составе группировки.

Флеш отметил, что спутники могут достаточно быстро перейти на рабочие орбиты, однако даже после этого их количества недостаточно для полноценного использования системы, в частности в военных целях. Для этого необходимо как минимум несколько сотен аппаратов.

Для сравнения: глобальные спутниковые сети уже значительно опережают российский проект по масштабам: система Starlink насчитывает более 15 тысяч спутников, OneWeb – около 600–700, а проект Amazon Kuiper предусматривает развертывание сотен аппаратов с планами увеличения их числа до нескольких тысяч.

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Характеристики и технологии "Рассвета"

"Рассвет" – это проект низкоорбитальной спутниковой системы связи, разрабатываемый компанией "Бюро 1440" в составе "ИКС Холдинга". Его цель – создание глобального широкополосного интернета с низкой задержкой сигнала.

Спутники будут работать на высоте примерно 800 км и должны обеспечивать высокоскоростную связь нового поколения, включая поддержку 5G NTN. Среди ключевых технологий – лазерная межспутниковая связь, позволяющая передавать данные без участия наземной инфраструктуры.

Ожидается, что это обеспечит более высокую скорость передачи данных, меньшие задержки и большую автономность сети. Также заявлено об использовании современных энергетических систем и двигателей для маневрирования на орбите.

Система позиционируется как универсальная платформа, которая может использоваться для обеспечения доступа к интернету в отдаленных регионах, мобильной связи, телеметрии, а также для специальных и потенциально военных задач.

Впрочем, на сегодняшний день "Рассвет" находится на ранней стадии развития и существенно уступает существующим международным системам по масштабу и уровню готовности.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр обороны Михаил Федоров раскрыл детали договоренностей с основателем SpaceX Илоном Маском об ограничении использования системы Starlink российскими оккупантами. По его словам, переговоры начались с видеозвонка, который сыграл ключевую роль в достижении результата.

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