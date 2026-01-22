Россия запустила по Украине 94 дронов, силы ПВО сбили 80: есть попадания в 10 локациях

В ночь на 22 января Россия устроила очередную воздушную атаку на Украину, применив 94 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 80 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 22 января россияне атаковали наше государство около 94-мя ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Запускали их с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также оккупированных Чауды и Гвардейска в Крыму.

В частности, враг запустил около 55 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки

По сообщению главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, россияне ночью 22 января били по области ударными БПЛА и FPV-дронами.

В Павлограде в результате атаки пострадали 8 частных домов и 4 автомобиля, беспилотники были направлены и на Васильковскую громаду Синельниковского района, где травмировалась 81-летняя женщина, возникли пожары, а также повреждены офисное здание и газопровод.

В Кривом Роге в результате вражеского дрона пострадала 70-летняя женщина, загорелся частный дом. Также удары были нанесены по Никополю и Покровской громаде.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что ночью враг атаковал мирное население Одесского района беспилотниками.

"Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без дальнейшей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них – 8 детей. Данные о пострадавших пока не поступали. Информация уточняется", – написал чиновник

На месте работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий.

Как писал OBOZ.UA, утром 21 января российские войска атаковали Одесскую область: взрывы раздавались на юге региона. В результате ударов дронов повреждениям подверглась жилая и промышленная инфраструктура, также известно об одном пострадавшем.

