Россия запустила по Украине почти полторы сотни дронов: защитники сбили 93 БПЛА

Силы обороны в ночь на 20 января сбили 93 российских дрона разного типа над 13 регионами Украины. Еще более четырех десятков БПЛА не достигли своих целей благодаря работе РЭБ.

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Это российское воздушное нападение продолжалось с 19:00 минувших суток. О его отражении рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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Ночью только в небе над Сумщиной подразделения ПВО сбили 22 вражеских БПЛА, над Черкасщиной обезвредили 15 дронов.

Два "Шахеда" были уничтожены силами и средствами Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 января защитники неба сбили над девятью областями 43 российских дрона разных типов. Еще полтора десятка БПЛА были локационно потеряны.

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