Защитники неба за ночь сбили 43 российских дрона над девятью регионами Украины

В ночь на 19 января защитники неба Украины уничтожили над девятью областями 43 российских дрона разных типов. Еще полтора десятка БПЛА были локационно потеряны.

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Атака продолжалась с 20:00 минувших суток. О результатах ее отражения сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что на этот раз враг применил против мирных украинских городов 61 ударный беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов направлений Миллерово, Брянск, Орел (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 43 российских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме этого, 15 вражеских БПЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. При этом один еще находился в воздушном пространстве страны, по нему продолжалась боевая работа ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 января страна-агрессор Россия атаковала Украину 39 дронами разных типов и ударила четырьмя баллистическими ракетами. Защитники неба сбили две российские ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 24 БПЛА, еще 14 беспилотников были подавлены средствами РЭБ без последствий.

Во время вражеской атаки баллистикой на Киев одна из ракет была сбита на небольшой высоте, из-за детонации боевой части и взрывной волны на земле возникли серьезные разрушения. В результате военного преступления РФ по меньшей мере три человека погибли, был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", ресторан McDonald's, другие здания и авто.

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