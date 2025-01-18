Россия снова атаковала Украину: силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты и 24 вражеских беспилотника

В ночь на 18 января российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона и сбили две баллистические ракеты.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Напомним, накануне около полудня оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, среди раненых – четверо детей. Разрушениям подверглись многоквартирные дома и учебное заведение.

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