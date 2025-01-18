Видео дня
Россия снова атаковала Украину: силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты и 24 вражеских беспилотника
В ночь на 18 января российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона и сбили две баллистические ракеты.
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Новость дополняется
Напомним, накануне около полудня оккупанты нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, среди раненых – четверо детей. Разрушениям подверглись многоквартирные дома и учебное заведение.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!