Одну ракету сбили на небольшой высоте: Игнат объяснил серьезные разрушения в Киеве

Во время атаки РФ баллистикой на Киев одна из ракет была сбита на небольшой высоте, из-за детонации боевой чатсины и взрывной волны на земле есть серьезные разрушения. Вследствие обстрела по меньшей мере три человека погибли, поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", ресторан McDonald's, другие здания и авто.

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О причинах значительных разрушений рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии украинским СМИ. В частности, он пояснил, что баллистика очень сложно сбивается средствами противовоздушной обороны.

"Балистические ракеты крайне сложны цели для перехвата. Обе ракеты, атаковавшие Киев, были сбиты", – сказал Игнат.

Он добавил, что одна из ракет была сбита на небольшой высоте, поэтому могут быть последствия и от взрывной волны во время боевой работы.

Несмотря на перехват, фрагменты сбитых ракет не могут исчезнуть в воздухе, а обязательно упадут на землю.

"И, к сожалению, тоже могут наносить серьезные последствия на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбивания. Такое случается", – пояснил Юрий Игнат.

Поэтому важно принимать необходимые меры безопасности, добавил он.

Что известно об атаке РФ на Киев 18 января

В Киеве утром 18 января прогремели мощные взрывы, когда была объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики. В шесть утра мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и возгорании в Шевечнковском районе.

Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", ТРЦ "Квадрат", "МакДональдс", образовалась глубокая воронка, в домах вокруг выбиты стекла. Также зафиксировано падение обломков в Деснянском и Голосеевском районах.

В некоторых домах после обстрела исчезла вода. По данным Нацполиции и ГСЧС, известно о трех погибших – двух мужчинах и женщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 января армия РФ атаковала Украину баллистикой и дронами-камикадзе. В Павлограде на Днепропетровщине вследствие атаки "Шахедов" есть разрушения на территории промышленного предприятия.

В Запорожье поражен объект инфраструктуры, повреждены жилые дома. Ранения получили десять человек, двое считаются пропавшими без вести.

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