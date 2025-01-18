Враг атаковал Павлоград беспилотниками: есть разрушения промышленного объекта

В ночь на 18 января Россия атаковала Украину баллистикой и дронами-камикадзе. В частности, российские "Шахеды" летели на Днепропетровщину.

Видео дня

В результате атаки в городе Павлоград есть разрушения на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Агрессор атаковал Павлоград БпЛА Shahed. Есть разрушение на территории промышленного предприятия. Там произошел пожар, который спасатели потушили", – говорится в сообщении.

Лысак добавил, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По его данным, в течение ночи над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили три российских ударных дрона.

Также Лысак сообщил, что Марганецкую громаду Никопольского района захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии. Там люди тоже не пострадали.

Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Пострадали 14 человек, среди них трое детей, самой молодой девочке – всего полтора года.

Также по состоянию на утро 18 января известно о пяти погибших: о смерти трех женщин и 20-летнего парня сообщалось накануне, еще одна жертва, 22-летняя девушка, скончалась в больнице. После атаки ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!