В Кривом Роге увеличилось количество жертв удара армии РФ: скончалась 22-летняя девушка

Утром 18 января возросло число погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного врагом накануне. В больнице скончалась 22-летняя девушка, которую после атаки госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео дня

Пока известно о пяти жертвах удара. Последние данные о последствиях российского террора сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"К сожалению, до пяти возросло количество жертв вчерашнего ракетного удара по нашему городу. Долгое время врачи в реанимации боролись за жизнь 22-летней девушки, сделали все возможное и невозможное, но от многочисленных несовместимых с жизнью травм она умерла. Соболезнования родным и близким. Вечные проклятия врагу", – отметил он.

Вилкул рассказал, что всего от вражеской атаки пострадали 19 человек, в том числе и 4 ребенка.

"В больницах находятся 4 человека, один из них ребенок. Один взрослый в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – подчеркнул он.

В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий удара.

"Задействованы все необходимые коммунальные службы. Штаб помощи людям продолжает работать рядом с местом удара – там можно получить ОСБ, шифер, пленку, рельсы и прочее, написать заявления на материальную помощь от города для восстановления поврежденных квартир, кому это необходимо – получить помощь с расселением. Коммунальные бригады помогают людям, прежде всего пожилым и маломобильным. Помощь будет предоставлена всем, кто в ней нуждается", – заверил Вилкул.

Напомним, удар по Кривому Рогу Россия нанесла накануне, 17 января. По состоянию на вечер того же дня сообщалось о четырех погибших и 14 пострадавших. Среди раненых четверо детей: мальчики 9 и 12 лет и девочки 1,5 и 9 лет.

Состояние троих раненых – мужчин 34 и 56 лет и 22-летней девушки, которая утром умерла – медики оценивали как тяжелое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!