Россия устроила атаку дронами: на Полтавщине силы ПВО сбили пять вражеских ''шахедов''

В ночь на 1 марта во время воздушной тревоги в Кременчуге Полтавской области раздались взрывы. Как впоследствии выяснилось, это работала ПВО, было сбито пять вражеских дронов.

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Об этом сообщают мониторинговые паблики и местные Telegram-каналы. Отмечается, что сначала были замечены вражеские дроны, двигавшиеся в направлении города.

Мэр города Виталий Малецкий также сообщил, что в Кременчуге "были слышны звуки, похожие на взрыв". Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

"Ожидаем официальную информацию от ОВА", – подчеркнул Малецкий.

По данным СМИ, первые звуки взрыва было слышно около 23:38 часов. Случилось это почти сразу после сигнала ракетной опасности.

А после полуночи раздались новые взрывы в Кременчуге.

Впоследствии глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что звуки взрывов, которые слышали жители области, были результатом работы украинской ПВО – наши защитники сбивали беспилотники оккупантов. Пока что известно, что сбито до 5 враждебных БпЛА.

В то же время, Лунин предостерег, что воздушная тревога продолжается и призвал жителей области оставаться в укрытиях.

Отметим, что в это время воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 26 на 27 февраля Россия устроила массированную дроновую атаку по Украине, к утру понедельника запустив 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов-камикадзе иранского производства.