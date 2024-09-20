Россия запустила 'Шахеды' и поднимала МиГ-31К: где раздается воздушная тревога

Войска страны-агрессора России вечером в пятницу, 20 сентября, подняли в небо истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, оккупанты запустили по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136.

Видео дня

По состоянию на 21:20 воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", – говорится в сообщении. Также военные предупредили о скоростной цели курсом на Днепропетровскую область.

В 22:00 в ВС сообщили об отбое угрозы.

Кроме того, на территорию Украины с южного направления залетели российские ударные БПЛА. По состоянию на 21:30 вражеские "Шахеды" были зафиксированы в Херсонской области, они двигались в направлении Николаевщины северо-западным курсом.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 20 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Враг ударил по городу баллистической ракетой "Искандер-М", есть пострадавшие среди мирных жителей.