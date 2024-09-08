Россия запустила 'Шахеды' по Украине: каким курсом двигаются вражеские дроны

Вечером в воскресенье, 8 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

Видео дня

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили на Сумщине и Харьковщине.

"Группа "шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей! Курс на запад", – отметили военные.

Добавилась тревога в Полтавской области.

Также тревогу объявили в Черниговской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе и Х-59. Силы ПВО сбили 15 "Шахедов" и одну вражескую ракету.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!