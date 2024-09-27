Россия запустила "Шахеды" по Украине: по каким маршрутам движутся вражеские дроны
Вечером в пятницу, 27 сентября, по регионам Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стал очередной запуск оккупантами своих дронов-камикадзе типа Shahed. На этот раз Россия атаковала беспилотниками по двум направлениям – с севера и юга.
Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Отмечается, что "шахеды" враг запустил из Курской области и Черного моря.
"Вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.
Вражеские ударные БПЛА из Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный; БпЛА в Херсонской области по направлению Николаевщины северо-западным курсом", – сообщили в Воздушных силах.
Впоследствии вражеские беспилотники зафиксировали в Покровском районе, они двигались на Павлоград.
В ряде областей объявлена воздушная тревога. Сначала сирена прозвучала для Одесской и Харьковской областей, а через несколько минут и для Полтавской и Черниговской.
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