Россия запустила 'Шахеды' по Украине: по каким маршрутам движутся вражеские дроны

Вечером в пятницу, 27 сентября, по регионам Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стал очередной запуск оккупантами своих дронов-камикадзе типа Shahed. На этот раз Россия атаковала беспилотниками по двум направлениям – с севера и юга.

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Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Отмечается, что "шахеды" враг запустил из Курской области и Черного моря.

"Вражеские ударные БПЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.

Вражеские ударные БПЛА из Черного моря в районе Очакова, курс северо-западный; БпЛА в Херсонской области по направлению Николаевщины северо-западным курсом", – сообщили в Воздушных силах.

Впоследствии вражеские беспилотники зафиксировали в Покровском районе, они двигались на Павлоград.

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Сначала сирена прозвучала для Одесской и Харьковской областей, а через несколько минут и для Полтавской и Черниговской.

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