Враг атаковал Харьков КАБами: вспыхнул пожар, возникла угроза распространения огня

Харьков вечером в пятницу, 27 сентября, снова пострадал из-за вражеского обстрела. Самолеты оккупантов запустили КАБы по Киевскому району; зацепило дома мирных жителей, возникло возгорание, но жертв или потерпевших (по состоянию на 18:00) не было.

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Городской голова Игорь Терехов около 17:00 сообщил о том, что Харьков был под ударом вражеской авиации. На своем канале в Telegram он просил местных быть осторожными.

10 минут спустя мэр проинформировал, что на месте вражеского удара возник пожар. На 17:30 существовала угроза распространения огня на месте прилета.

Терехов заявлял, что пострадали несколько частных домов. Жители города видели в том районе дым.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что КАБ попал по открытой территории Киевского района. "Есть возгорание травы", – сказано в его Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 24 сентября российские войска атаковали четыре района Харькова. В сети появились кадры, снятые в первые минуты попадания бомбы в многоэтажку в Киевском районе.

– На вечер 27 сентября известно о пяти жертвах этого вражеского обстрела. Последняя жертва, 72-летняя женщина, умерла в реанимации медицинского учреждения.

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