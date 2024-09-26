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В Харькове возросло количество жертв российского удара по многоэтажке

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
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В Харькове возросло количество жертв российского удара по многоэтажке

Число жертв в результате российского удара по многоэтажке в Харькове 24 сентября возросло до пяти. В больнице скончалась 72-летняя женщина, находившаяся в реанимации после атаки.

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Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако полученные из-за российского террора травмы оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, в больнице скончалась 72-летняя женщина, находившаяся в реанимации после удара оккупантов 24 сентября. Соболезнование родным и близким. Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне из-под завалов дома в Харькове спасатели деблокировали тело еще одной женщины. Чтобы добраться до него, пришлось разобрать много разрушенных строительных конструкций и убрать несколько десятков тонн строительного мусора.

Личность погибшей устанавливают правоохранители. Работы осложнялись постоянными воздушными тревогами, во время которых чрезвычайники шли к укрытию и аварийностью здания.

Напомним, что в сети появились кадры, зафиксированные в первые минуты попадания бомбы в многоэтажку в Киевском районе Харькова 24 сентября. На место происшествия одними из первых прибыли работники патрульной полиции, они оказывали медицинскую помощь раненым и эвакуировали жителей.

В Харькове возросло количество жертв российского удара по многоэтажке
В Харькове возросло количество жертв российского удара по многоэтажке
В Харькове возросло количество жертв российского удара по многоэтажке
В Харькове возросло количество жертв российского удара по многоэтажке

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска днем 24 сентября снова атаковали Харьков. По четырем районам облцентра они ударили КАБами. Удары пришлись по жилым районам города: есть десятки раненых и погибшие. Подробнее о террористической атаке РФ читайте по ссылке.

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