В Харькове возросло количество жертв российского удара по многоэтажке

Число жертв в результате российского удара по многоэтажке в Харькове 24 сентября возросло до пяти. В больнице скончалась 72-летняя женщина, находившаяся в реанимации после атаки.

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Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако полученные из-за российского террора травмы оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, в больнице скончалась 72-летняя женщина, находившаяся в реанимации после удара оккупантов 24 сентября. Соболезнование родным и близким. Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне из-под завалов дома в Харькове спасатели деблокировали тело еще одной женщины. Чтобы добраться до него, пришлось разобрать много разрушенных строительных конструкций и убрать несколько десятков тонн строительного мусора.

Личность погибшей устанавливают правоохранители. Работы осложнялись постоянными воздушными тревогами, во время которых чрезвычайники шли к укрытию и аварийностью здания.

Напомним, что в сети появились кадры, зафиксированные в первые минуты попадания бомбы в многоэтажку в Киевском районе Харькова 24 сентября. На место происшествия одними из первых прибыли работники патрульной полиции, они оказывали медицинскую помощь раненым и эвакуировали жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска днем 24 сентября снова атаковали Харьков. По четырем районам облцентра они ударили КАБами. Удары пришлись по жилым районам города: есть десятки раненых и погибшие. Подробнее о террористической атаке РФ читайте по ссылке.

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