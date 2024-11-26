Россия запустила 'Шахеды' по Украине: в ряде областей объявлена тревога

Войска России вечером 26 ноября запустили по Украине ударные БПЛА с северного направления. Первые несколько групп "Шахедов" залетели га Сумщину из Курской области государства-агрессора.

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Дроны летели в направлении Полтавщины, Черниговщины, Киевщины. По регионам начала распространяться воздушная тревога. Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:30 вражеские БПЛА были зафиксированы на западе Сумщины, они летели западным курсом. Также БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей направлялись в направлении Харькова.

Движение БПЛА по состоянию на 22:22:

– БПЛА на Черниговщине двигаются по западному курсу;

– БпЛА в Сумской области, курс также западный;

– БпЛА в юго-восточной части Харьковщины, курс юго-восточный.

Мониторинговые каналы писали о движении десяти ударных БПЛА в пределах Сумской и Черниговской областей (Конотопский и Черниговский, Нежинский районы).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов – 188 БПЛА, а также четырьмя "Искандерами". ВСУ сбили 76 дронов, еще сотня беспилотников локационно потеряны под действием РЭБ или улетели в Беларусь.

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