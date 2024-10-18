Россия запустила ударные дроны по Украине: по какому курсу двигаются 'Шахеды'

Армия России вечером в пятницу, 18 октября, снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136 с двух направлений. Вражеские беспилотники залетели на украинскую территорию с юга и севера.

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По регионам начала распространятся воздушная тревога. Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сначала БПЛА зафиксировали в Херсонской области в направлении Николаевщины, а позже – на Сумщине.

Движение "Шахедов" по Украине по состоянию на 22:40:

– БпЛА на Запорожье приближается к Днепропетровщине, курс северо-западный;

– на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;

– на юге Николаевщины, северным курсом в направлении Николаева;

– на юго-востоке Николаевщины (р-н. Снигиревки) курс северный;

– на границе Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей, курс северо-западный.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время российской атаки в пятницу, 18 октября, сбили 80 беспилотников над 14 областями. Более четырех десятков БПЛА подавлены средствами РЭБ, несколько улетели в Беларусь.

Войска РФ устроили одну из наиболее массированных атак беспилотниками по гражданскому населению Украины и, в частности, Киева. Все дроны, летевшие на столицу этой ночью, были сбиты. Тревога в Киевской области длилась более 14 часов.

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