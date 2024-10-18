Россия запустила по Украине 135 беспилотников: 80 дронов сбили, 10 еще в воздухе

Силы обороны Украины во время российской атаки в пятницу, 18 октября, сбили 80 беспилотников над 14 областями. Более четырех десятков БПЛА подавлены средствами РЭБ, несколько улетели в Беларусь.

Об этом около 09:00 сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что атака продолжается с 20:00 четверга, Россия задействовала дроны Shahed и неустановленного типа.

Военные преступники запускали их из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска (РФ). По состоянию на 08:30 радиотехническими войсками Воздушных сил выявлено и осуществлено сопровождение 135 вражеских беспилотников.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Пока защитники неба сбили 80 российских дронов в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

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"44 беспилотника локационно потеряны, два улетели в Беларусь, до 10 вражеских БПЛА – в воздушном пространстве центральных областей Украины. Боевая работа продолжается! Информация обновляется. Не игнорируйте воздушную тревогу!" – призывали военные

По данным Сумской ОВА, сегодня ночью подразделения противовоздушной обороны региона уничтожили 15 вражеских БПЛА.

Отмечается, что российские войска устроили одну из наиболее массированных атак беспилотниками по гражданскому населению Украины и, в частности, Киева. Все дроны, летевшие на столицу этой ночью, были сбиты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 17 октября, страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетой Х-59 и запустила 56 "Шахедов" и дронов неустановленного типа. Защитники неба 22 БПЛА сбили, а 27 подавили средствами РЭБ, при этом произошло пять попаданий, еще два дрона полетели обратно в Россию.

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