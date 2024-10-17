Россия ночью атаковала Украину ракетой Х-59 и 'Шахедами': защитники неба сбили 22 из 56 дронов

Во время атаки РФ в ночь на 17 октября защитники неба Украины уничтожили 22 из 56 дронов, среди которых БПЛА типа Shahed-131/36, еще часть была локационно потеряна благодаря работе РЭБ. Пять ударных БПЛА попали по инфраструктурным объектам в прифронтовых регионах.

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Кроме того, враг использовал для ударов и крылатую ракету. Об отражении очередной атаки рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 19:30 среды до 05:00 четверга Россия нанесла по Украине удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ, а также 56 "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа (районы пусков: российские города Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 22 вражеских дрона в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.

Также два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, а 27 "Шахедов" и дронов неустановленного типа – локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны.

"Зафиксировано пять попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях. В случае обнаружения подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке полиции, ГСЧС или местной военной администрации", – призвали в Воздушных силах.

Защитники неба сбили все "Шахеды" над Киевом: в результате атаки повреждена многоэтажка в Деснянском районе столицы; в этом же районе небольшой обломок дрона залетел в помещение детсада, другие упали на открытой территории. В Киевской области из-за падения обломков сбитых целей в одном из фермерских хозяйств возникло возгорание подсобного помещения, которое быстро ликвидировали.

Два "Шахеда" сбили в пределах Черкасской области. В то же время враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины, из-за чего произошло обесточивание абонентов. Без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 октября Россия нанесла удар по Донетчине ракетой С-300/400, по Черниговщине – ракетой Х-59, а также атаковала 136 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 51 вражеский дрон.

Позже в ВС ВСУ сообщили об уничтожении еще 17 "Шахедов" над Украиной. По уточненной информации, всего во время той атаки 68 дронов были сбиты, 64 – локационно потеряны, два вернулись в Россию и два привели к попаданиям.

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