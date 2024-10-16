Россия атаковала Украину ракетами и 136 дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 51 вражескую цель, боевая работа продолжается

Россия в ночь на 16 октября снова устроила воздушную атаку на Украину. Оккупанты запустили две ракеты и 136 дронов-камикадзе.

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По состоянию на 7:00 силы ПВО сбили 51 "Шахед", еще 60 были подавлены средствами РЭБ, а два десятка оставались в украинском небе. О результатах ночного боя рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку россияне начали еще в 19 часов 15 октября. К 7 утра 16 октября они нанесли удар зенитной управляемой ракетой С-300/400 из временно оккупированной части Донетчины и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области по Черниговщине.

Также захватчики атаковали Украину 136 ударными БпЛА, которые запускали из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска, РФ.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В частности, в Сумской области, как сообщили в Сумской ОВА, воины из подразделений ПВО Воздушных сил и Территориальной обороны ВСУ уничтожили 9 "Шахедов".

"Всего с начала года наши зенитчики "приземлили" 307 российских стервятников. Спасибо Защитникам неба Сумщины за слаженную работу, эффективное использование оружия, защиту и сохраненные жизни!" – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине уничтожено еще больше вражеских дронов-камикадзе.

"Ночью в Днепропетровской области защитники неба сбили 12 шахедов. ВК "Схід", спасибо!" – написал утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Воздушных силах добавили, что в результате активного противодействия РЭБ еще 60 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины. Два – полетели в направлении РФ.

Еще более 20 вражеских дронов по состоянию на 7 утра оставались в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжалась.

"В очередной раз подчеркиваем, при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке полиции, ГСЧС или местной военной администрации", – призвали украинцев в Воздушных силах.

Напомним, вечером 15 октября россияне атаковали КАБами Харьковский район. Представители местных властей сообщили о прилетах в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады.

Также сообщалось, что в ночь на 15 октября оккупанты ударили ракетами по Николаеву. На местах прилетов возникли пожары. Известно, что погибла женщина, пострадали еще 23 человека.