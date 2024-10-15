Войска РФ ударили ракетами по Николаеву: есть погибшая и пострадавшие

Войска России в ночь на вторник, 15 октября, ударили баллистическими ракетами по Николаеву. В городе прогремело несколько сильных взрывов. Погиб один человек.

Видео дня

Как сообщил на своем Telegram-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, известно об 11 пострадавших. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Взрывы было слышно около 2:30.

"Пока известно об 11 пострадавших, есть тяжелые. К сожалению, есть одна погибшая", – написал Ким.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек", уточнил, что один из вражеских прилетов пришелся по жилому частному дому. На месте начался пожар. По данным канала, российские оккупанты ударили по Николаеву С-300.

Местные каналы писали, что взрывов было не менее пяти и их было слышно в разных районах города.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по порту Одессы. В результате атаки погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждены гражданские суда: сухогруз под флагом Палау OPTIMA и судно под флагом Белиза NS Moon.

– Вечером 12 октября армия РФ запустила по Одесщине две баллистические ракеты. В ОВА информировали, что в результате российского удара ранены.

– Оккупанты совершили дроновую атаку на гражданское авто вблизи Гавриловки на Херсонщине. В результате удара погибли два человека, еще двое получили ранения.