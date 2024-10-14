Оккупанты атаковали с дрона авто на Херсонщине: погибли две женщины, есть пострадавшие

14 октября российские оккупационные войска продолжали терроризировать гражданское население на Херсонщине. В частности, оккупанты в полдень совершили дроновую атаку на гражданский автомобиль вблизи Гавриловки.

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Об этом сообщили в Херсонской ОГА. В результате этого удара погибли два человека, еще двое получили ранения.

Две женщины, 72 и 56 лет, погибли от полученных смертельных травм. Еще два человека пострадали — 72-летний мужчина и 63-летняя женщина. Они были доставлены в больницу, где у них обнаружили взрывные травмы и контузии.

Ранее сообщалось, что войска России в понедельник, 14 октября, нанесли удар баллистическими ракетами по порту Одессы, в полдень в городе раздались взрывы. В результате атаки погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждены гражданские суда: сухогруз под флагом Палау OPTIMA и судно под флагом Белиза NS Moon.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО сбили 31 дрон-камикадзе, еще 36 российских беспилотника были локационно потеряны.