Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 'Шахедами': ПВО сбила 31 вражескую цель

Защитники неба Украины с вечера минувших суток до утра 13 октября отражали атаку России, которую та совершила 72 средствами воздушного нападения. В частности, силами ПВО уничтожен 31 из 68 дронов-камикадзе типа Shahed-131/36, но и остальным не удалось достичь целей.

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В то же время враг нанес удары баллистикой по Полтавщине и Одесщине. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, в ночь на воскресенье оккупанты ударили по Одесской и Полтавской областям двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области РФ и временно оккупированного Крыма. Кроме того, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 агрессор поразил Черниговщину и Сумщину из воздушного пространства Курской обл. РФ. Из российских городов Курск и Орел враг запустил 68 "Шахедов".

К отражению этого нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя защитники уничтожили 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Также 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины – вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Информация об этом уточняется.

"Один БПЛА – в воздухе. Боевая работа продолжается!" – предупредили военные около 09:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 октября страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами неустановленного типа и 28 "Шахедами". Защитники неба сбили 24 дрона, еще два БПЛА были локационно потеряны.

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