РФ ударила девятью ракетами по трем регионам Украины и запустила 17 'Шахедов': ночью сбито 12 дронов

Защитники неба ночью 15 августа уничтожили над Украиной 12 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/36. В то же время агрессор ударил баллистикой по Николаеву, а крылатыми ракетами атаковал Сумщину и Черниговщину.

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Противовоздушная оборона работала в семи регионах. О деталях рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, по Николаеву и области оккупанты ударили семью зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из временно оккупированного Крыма. Черниговскую и Сумскую области враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства российской Курщины. С Курска и Приморско-Ахтарска россияне совершили пуски 17 ударных БПЛА.

К отражению очередного вражеского нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Совместными усилиями защитники неба сбили 12 "Шахедов" в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

"Четыре российских беспилотника локационно потеряны, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Еще один – в воздухе. Боевая работа продолжается!" – сообщили в Воздушных силах в 08:30 вторника.

В небе Черкасской области защитники неба сбили три российских БПЛА – без последствий. Так же обошлось уничтожение двух дронов в Александрийском районе Кировоградщины.

Все вражеские БПЛА были сбиты и в Киевской области: обломки дронов упали на открытых участках местности за пределами населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшую неделю оккупационные войска РФ сбросили на украинские города и села около 900 КАБов. Также они выпустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе.

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