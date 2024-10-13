'Надо не потерять время': Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов Россия применила за неделю, и указал на потребность в ПВО

В течение уходящей недели россияне сбросили на украинские города и села около 900 КАБов. Также они выпустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уже традиционно показал пронзительное видео с последствиями российских ударов, чтобы донести до партнеров, насколько Украина нуждается в помощи, в том числе и в усилении ПВО.

"Только за эту неделю россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов", – констатировал глава государства.

В течение недели завершающейся захватчики атаковали Херсон и область, Днепропетровщину, Донетчину, Одесщину, Харьков и область, Запорожье, Сумщину. Кадры меняющихся каждую секунду разрушений ярко подтверждают: враг бьет прежде всего по гражданским украинцам, их домам, автомобилям, предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность городов и сел.

Именно потому, что Россия совершает откровенный, ничем не прикрытый террор, в нарушение всех международных норм – мир, по мнению Зеленского, должен ее остановить и не дать убивать ни гражданских в тылу, ни военных на передовой.

"Ни один народ не должен проходить такие испытания наедине. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременную поставку оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время - нужно дать необходимый сигнал решимости. Максимально работаем , чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский обратился к Шольцу с просьбами по поводу оружия и НАТО. Однако, по данным BILD, канцлер Германии отказал ему в отмене ограничений на удары по территории РФ и не одобрил ускоренное вступление нашей страны в Североатлантический альянс.

На недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи на сумму около €1,5 млрд. Однако отметил, что страна не будет отправлять Киеву тяжелую боевую технику: как пишет BILD, в Берлине уже "не верят, что Украина вскоре сможет провести контрнаступление.