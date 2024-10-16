Силы ПВО сбили еще 17 вражеских дронов: в Воздушных силах раскрыли детали

Украинские военнослужащие утром и в полдень 16 октября продолжили отражение дроновой атаки, которую противник начал вечером 15-го числа. Наши воины сбили еще 17 вражеских беспилотников в добавок к 51 заявленному ранее.

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По состоянию на 13:00 "Шахедов" в украинском небе не наблюдалось. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Таким образом, за все время этой атаки из 136 российских дронов-камикадзе:

– сбито – 68;

– локационно потеряно – 64;

– вернулись в Россию – 2;

– попадания – 2.

Напомним, что тревога, связанная с российскими Shahed-136 иранского производства, началась в Украине еще около 19:40 вторника, 15 октября.

Ударные беспилотники враг запускал из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска (РФ).

По состоянию на 7:00 украинские военные отчитались о ликвидации 51 дрона, но БПЛА противника все еще находились в нашем воздушном пространстве. ПВО работала по меньшей мере в 14 областях.

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