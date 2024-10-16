Силы ПВО сбили еще 17 вражеских дронов: в Воздушных силах раскрыли детали
Украинские военнослужащие утром и в полдень 16 октября продолжили отражение дроновой атаки, которую противник начал вечером 15-го числа. Наши воины сбили еще 17 вражеских беспилотников в добавок к 51 заявленному ранее.
По состоянию на 13:00 "Шахедов" в украинском небе не наблюдалось. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Таким образом, за все время этой атаки из 136 российских дронов-камикадзе:
– сбито – 68;
– локационно потеряно – 64;
– вернулись в Россию – 2;
– попадания – 2.
Напомним, что тревога, связанная с российскими Shahed-136 иранского производства, началась в Украине еще около 19:40 вторника, 15 октября.
Ударные беспилотники враг запускал из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска (РФ).
По состоянию на 7:00 украинские военные отчитались о ликвидации 51 дрона, но БПЛА противника все еще находились в нашем воздушном пространстве. ПВО работала по меньшей мере в 14 областях.
Дополняется...