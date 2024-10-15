По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' на Сумском направлении

Вечером 15 октября враг снова возобновил попытки ударить по Украине беспилотниками Shahed-136. Первые БПЛА залетели в наше воздушное пространство из Сумского направления.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Воздушная тревога из-за применения ударных БПЛА объявлена для Сумской и Харьковской областей.

По данным Воздушных сил на 19:43, вражеские "шахеды" находятся в районе Сум и заходят с юга Сумщины на юго-западное направление, на Полтавщину.

Также "шахеды" с запада Харьковщины двигаются юго-западным курсом на Полтавщину.

В 19:45 На карте тревог "покраснела" Полтавская область из-за угрозы применения ударных БПЛА.

В 19:50 также покраснела Черниговская область - угроза применения ударных БПЛА.

Более подробно рассказали мониторы: сейчас два беспилотника из Сумской области перелетают в Черниговскую. Еще четыре из Сумской области летят в сторону Полтавской области. Один на границе Полтавской и Харьковской областей, курс южный.

"Также в ближайшее время ожидаем дронов из Приморско-Ахтарска" (Краснодарськкий край РФ), – считают они.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 113 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1210 захватчиков. Таким образом, по приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отменяли 671 400 живой силы страны-агрессора.

Ранее пограничники из разведывательно-ударной группы пилотов бригады "Гарт" уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Удар по враждебной цели они нанесли с помощью FPV-дронов.

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