ВСУ отминусовали за сутки 1210 оккупантов и 44 вражеских ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 113 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1210 захватчиков.

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По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали 671 400 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага на 15 октября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины уничтожили 44 боевые бронированные машины (всего 17 939), 13 танков (8988), девять артиллерийских систем (19 430) оккупационных сил.

В небе защитники сбили одну российскую крылатую ракету (всех 2620) и десять беспилотников оперативно-тактического уровня (17 019).

На земле бойцы сожгли еще 32 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 26 654), четыре – спецтехники (3441).

Кроме того, за время полномасштабной войны Силы обороны обезвредили 1231 РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из разведывательно-ударной группы пилотов бригады "Гарт" уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Удар по вражеской цели они нанесли с помощью FPV-дронов.

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