Минус 'жирная цель': украинские пограничники уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20 на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники на Волчанском направлении недавно уничтожили вражескую пушку-гаубицу Д-20. Удар по вражеской цели был нанесен с помощью FPV-дронов.

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Эту важную цель обнаружила и уничтожила разведывательно-ударная группа пилотов бригады "Гарт" во время воздушной разведки. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады.

Кроме того, бойцы с помощью беспилотников и минометов поразили укрытие, где находились силы противника.

Ранее сообщалось, что воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили массированный механизированный штурм оккупантов на Кураховском направлении. В атаку на позиции украинских десантников россияне направили 25 бронемашин с пехотой и пять танков.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Третьей штурмовой бригады на Харьковщине на днях снова проредили ряды российских оккупантов, нанеся удары по позициям, укрытию и зданию, где скрывались захватчики.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО сбили 31 дрон-камикадзе, еще 36 российских беспилотников были локационно потеряны.