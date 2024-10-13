'Новая партия вражеских потерь на рубежах Харьковщины': в Третьей штурмовой показали, как уничтожают пехоту РФ и жгут бронетехнику. Видео

Воины Третьей штурмовой бригады бок о бок с собратьями из других подразделений сдерживают врага на Харьковщине. На днях они снова проредили ряды российских оккупантов, нанеся удары по позициям, укрытию и зданию, где укрывались захватчики.

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Также враг понес потери в бронетехнике и оружии. Подробности и эффектное видео боевой работы экипажа пилотов Overhead опубликовано в Telegram-канале 3 ОШБр.

"Прожариваем русскую пехоту и жжем бронетехнику! Новая партия вражеских потерь на рубежах Харьковщины. Дронами Третьей штурмовой поразили вражеские БМП, МТ-ЛБ и миномет. Взорвали здание, укрытие с пехотой. А из огнеметного дрона полили зеленку, чтобы в последние минуты жизни россиян они бегали и суетились", – отметили воины в комментарии к видео.

В 3 ОШБр также добавили, что на обнародованном видео зафиксированы результаты боевой работы экипажа пилотов Overhead из Батальона беспилотных систем.

Напомним, за сутки 12 октября общие боевые потери российских захватчиков в живой силе составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 49 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 45 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и единицу специальной техники оккупантов.