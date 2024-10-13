Почти полсотни ББМ и 1300 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 207 единиц военной техники и вооружения российской армии. Личный состав оккупационного войска защитники проредили еще примерно на 1300 солдат и офицеров.

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По состоянию на 13 октября 2024 года потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 668 930. Обновленные данные назвал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины обезвредили 49 боевых бронированных машин (всего 17 876), 29 артиллерийских систем (19 410), девять танков (8971), два средства ПВО (978) и одну РСЗО (1231) захватчиков.

С неба защитники "приземлили" 45 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 16 992). На земле сожгли еще 71 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 26 584), одну – спецтехники (3435).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили уже 2619 крылатых ракет, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным исследователей, Россия теряет одного солдата на каждые 2,5 кв. м украинской земли. Таковы для оккупантов последствия применения тактики пушечного мяса ради захвата территорий.

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