Тактика пушечного мяса: Россия теряет одного солдата на каждые 2,5 кв. м украинской земли

В результате применения тактики пушечного мяса российские войска несут значительные потери во время своих наступательных действий в Украине. Каждые 2,5 квадратных метра, которые оккупанты захватывают, стоят им жизни одного солдата.

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Эту информацию озвучила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ. Она отметила, что российское военное командование возлагается на тактику пушечного мяса, что свидетельствует о готовности к большим потерям в обмен на незначительные территориальные достижения.

"Подсчитано, что каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят российским оккупантам жизни одного солдата", – сказала она.

В качестве примера она привела попытки России захватить город Угледар. Российским войскам удалось взять под контроль этот город только после многочисленных ежедневных атак, длившихся сотни дней. Хотя пропаганда утверждает, что это стратегическая победа, реальность свидетельствует о том, что российские силы потратили два года, чтобы получить контроль над городом, который при этом был полностью разрушен.

Костенко также подчеркнула, что несмотря на постоянные попытки России взорвать боевой дух украинцев, Вооруженные Силы Украины продолжают защищать свою суверенную территорию и защищать гражданское население от ужасов оккупации.

По ее словам, за прошедшую неделю на фронте произошло более тысячи боевых столкновений, а ситуация остается напряженной и динамичной. Украинские военные активно обнаруживают и уничтожают военные штабы российско-оккупационных сил, логистические пути, склады боеприпасов. Среди успешных операций – уничтожение командных пунктов 35 и 27 мотострелковых бригад, а также командного пункта 2 общевойсковой армии России.

Также украинские войска продолжают ликвидировать новые образцы российской техники. Недавно они успешно уничтожили российскую РЛС "Небо-М", предназначенную для обнаружения самолетов пятого поколения и запусков баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Стоит отметить, что в сентябре оккупационная армия РФ понесла рекордные потери личного состава с начала полномасштабного вторжения в Украину. В среднем за сутки украинские военнослужащие ликвидировали 1271 оккупанта.

Напомним, военное командование РФ приказало оккупантам провести высокие темпы механизированных атак, чтобы добиться значительных тактических успехов к ухудшению погодных условий. При этом даже в осенне-зимний период оккупанты будут пытаться сохранить свое давление на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что в Покровском направлении российские войска начали использовать бронетехнику. Раньше они в основном совершали так называемые "мясные штурмы" с участием пехоты.

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