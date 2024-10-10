Исчерпали много резервов: в ISW оценили, как ухудшение погоды повлияет на наступление российских войск в Украине. Карта

Военное командование РФ приказало оккупантам провести высокие темпы механизированных атак, чтобы добиться значительных тактических успехов до ухудшения погодных условий. При этом даже в осенне-зимний период оккупанты попытаются сохранить свое давление на востоке Украины.

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В то же время аналитики уверены, что наступательная кампания РФ завершится в ближайшие месяцы из-за ограниченных резервов. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Плохие погодные условия усложнят и ограничат как механизированные, так и пехотные маневры, но российские оккупанты могут попытаться сохранить свое наступательное давление. Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил, что сейчас российские войска увеличивают использование бронетехники на поле боя для того, чтобы воспользоваться сухими дорожными и рельефными условиями до того, как дождливая сезонная погода приведет к грязевым условиям.

В ISW отметили, что с июля путинская армия провела по меньшей мере четыре механизированных атаки численностью до батальона на востоке Украины. Также оккупанты возобновили относительно крупные механизированные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная с конца сентября. По мнению аналитиков, российское военное командование нацелено на усиление механизированной наступательной активности, чтобы закрепится в близлежащих населенных пунктах на линии фронта, которые затем российские войска могут использовать в качестве плацдарма для подготовки и начала наступательных операций, направленных на достижение оперативных целей, таких как захват Курахово или Покровска.

Российские оккупанты использовали небольшие пехотные группы для продвижения от одного к другому к населенному пункту, особенно в направлении Покровска. Аналитики отмечают, что осенняя погода приведет к тому, что многие ветрозащитные полосы, состоящие из лиственных деревьев, потеряют большую часть своей листвы и обеспечат меньшую маскировку для российских пехотных групп в осенне-зимний период. Тем не менее, в ISW прогнозируют, что войска РФ не прекратят наступательные операции после ухудшения погодных условий. Оккупанты могут попытаться сохранить инициативу на всем театре военных действий посредством постоянного наступательного давления.

Российское военное командование придерживается стратегии, направленной на то, чтобы не допустить накопления Украиной живой силы и материальных средств для противодействия инициативе на всем театре военных действий путем поддержания постоянного наступательного давления. В ISW заявили, что оккупанты продолжат придерживаться этой стратегии, несмотря на сезонные ограничения на маневр механизированных и пехотных подразделений. При этом стоит учесть, что войска РФ исчерпали резервы, которые они создали для своей усиленной наступательной операции летом 2024 года.

"Плохие погодные условия, ограничивающие маневр на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации, но кульминация российской наступательной операции года не обязательно приведет к полному прекращению последовательных российских наступательных операций на востоке Украины осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов. У российских войск есть устоявшаяся схема ведения боевых действий за пределами точек кульминации, а также ведения боевых действий в неблагоприятных погодных условиях", – заявили аналитики.

Напомним, на Кураховском направлении российские оккупационные войска готовятся к следующему штурму и активно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Вооруженные силы Украины находятся там в обороне.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении российские войска снова начали использовать бронетехнику. Раньше они в основном совершали так называемые "мясные штурмы" с участием пехоты.

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