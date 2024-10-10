Бьют КАБами по гражданским и готовятся к новым штурмам: в ВСУ рассказали о действиях россиян на Кураховском направлении

На Кураховском направлении российские оккупационные войска готовятся к следующему штурму и активно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Вооруженные силы Украины находятся там в обороне.

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Об этом "Суспільне Донбас" рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков. Эта бригада противостоит 255-му полку армии РФ.

"На Кураховском направлении идет тяжелая война, мы – в обороне. Российские войска не уменьшают свое присутствие, их контингент здесь достаточно широкий. Не так давно у нас произошли очередные их штурмы, мы их успешно отбили. Сейчас у них обычно процесс подготовки к следующим штурмам. Достаточно часто этот процесс сопровождают активные обстрелы со стороны армии России", – сказал Войтенков.

Войска РФ пытаются уничтожать инженерные постройки ВСУ, защитные сооружения, блиндажи и укрытия. Таким образом враг расчищает себе дорогу для наступлений. "В это время могут ездить их танки с минными тралами, разминировать стационарно заминированные поля", – отметил военный.

Все это делается противником для того, чтобы по этим маршрутам уже во время наступления выдвигались его колонны. Это может быть 5-7, даже 10 единиц техники. Встречаются и большие колонны, но обычно они разделяются на три направления.

Войтенков описал типичную стратегию россиян: "прийти, вернее, пробиться, попытаться захватить наши позиции, окопаться там, их оборонять, дальше накапливаться и идти снова вперед". По его словам, в ходе штурмов у российских войск работают только танки, БМП и десантные группы.

"Обычно, во время штурма достаточно спокойно со стороны тыла противника, то есть они нас не обстреливают, активная фаза обстрелов, это как раз подготовительный период, когда им нужно расширять участок. Во время штурма они сконцентрированы на наблюдении за собственной техникой, чтобы и не убегала поля боя, или не отступали. Поэтому можем достаточно беспечных уничтожать. Против нас воюют их артиллеристы, это и прицепные системы, и самоходные системы, которые стреляют по нам ракетными системами залпового огня, летают самолеты с КАБ", – сказал и.о. спикера.

Он отметил, что КАБы россиян обычно попадают в гражданскую инфраструктуру города Курахово и Кураховской громады. Против посадок и блиндажей Сил обороны применять их нет смысла. Также оккупанты терроризируют населенные пункты FPV-дронами – ими атакуют военный и гражданский транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают наступательную операцию на Кураховском направлении. В Курахово они пытаются пробиться, бросая в штурмы колонны бронетехники.

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