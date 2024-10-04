Оккупанты бросают в штурмы на Кураховском направлении целые колонны бронетехники: военный рассказал о ситуации

Российские войска продолжают наступательную операцию на Кураховском направлении. К Курахово они пытаются пробиться, бросая в штурмы колонны бронетехники.

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Только в первые три дня октября на направлении зафиксированы два массированных механизированных штурма врага, они завершились для россиян разгромом. О ситуации рассказал пресс-офицер 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский в эфире телемарафона.

Воинам 79-ки, держащим оборону на Кураховском направлении, только в октябре пришлось отбивать уже два массированных механизированных штурма врага.

"Бросают большие силы на прорыв, в частности, обороны 79 ОДШБр в районе села Константиновка. В октябре уже было два массированных штурма", – рассказал пресс-офицер бригады.

Так, 1 октября в бой россияне бросили 19 единиц бронетехники. Через день, 3 октября, на штурм позиций украинских воинов выдвинулись 10 единиц "брони" врага.

"Наши десантники фактически умножили этот российский штурм на ноль", – отметил Дрималовский.

Так, 1 октября в районе Константиновки россияне применили 11 ББМ с пехотой и восемь танков. Отбивая вражескую атаку, десантники уничтожили четыре танка и две бронемашины, потери армии РФ ранеными и ликвидированными составили около полусотни человек.

А 2 октября из 10 единиц техники Силы обороны поразили 7 – один танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. ВС РФ потеряли 20 бойцов погибшими и еще более 20 ранеными.

"Очевидно, оккупанты почувствовали кровь и пытаются ускорить свое наступление. Наши воины делают все, чтобы эти планы врага сломать и нанести ему ощутимые потери. Ситуация остается очень напряженной. Район, где стоят николаевские десантники, возле села Константиновка в Марьинской громаде фактически кладбище российской бронетехники. Если посмотреть с высоты птичьего лета, это фактически сотни сожженных российских танков и другой бронетехники", – рассказал пресс-офицер 79 бригады.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 4 октября дроны СБУ атаковали нефтебазу в Воронежской области. На ней размещается 20 резервуаров с бензином и дизтопливом.

Также сообщалось, что в 5-й ОШБр показали точную работу по врагу на юге Бахмута. Защитники уничтожили вражеские склады с БК, укрытия и оружие россиян, также нанесли удары по скоплениям захватчиков.