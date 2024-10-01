Враг задействовал 19 единиц бронетехники: десантники отразили массированную российскую атаку на Кураховском направлении. Видео

На Кураховском направлении российские оккупанты предприняли попытку провести массированную атаку. На штурм в район села Константиновка они бросили 11 боевых бронированных машин с пехотой и восемь танков.

Видео дня

Вражескую атаку отразили подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады: россияне потеряли четыре танка и две бронемашины, потери ранеными и ликвидированными составили около полусотни человек. Видео разгрома было опубликовано на странице бригады в Facebook.

На днях оккупанты пошли в атаку на позиции украинских воинов на Кураховском направлении с применением 19 единиц бронетехники.

"Для прорыва обороны 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка в Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков. Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки", – говорится в сообщении.

В ходе боя десантники нанесли врагу потери в живой силе и технике.

"Благодаря слаженной боевой работе наших подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами. 23 оккупанта в этой атаке погибли. Еще столько же ранены", – рассказали в 79 бригаде.

Уцелевшая вражеская техника попыталась спастись с поля боя бегством, ее догоняли пилоты ударных дронов.

В 79 бригаде призвали украинцев, которые хотят и могут помочь защитникам, поддержать большой сбор на дроны для 79-ки.

Сделать это можно, перечислив донат на банку или по номеру карты банки 5375 4112 2246 5069.

"Также нашу бригаду можно поддержать и на сайте "Друзья ДШВ". Выбирай 79-ку – и помогай нам уничтожать врага", – призвали соотечественников защитники.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как командование РФ бросило своих солдат на "убой" в Волчанске. Российские генералы поставили перед личным составом оккупационной армии на Харьковском направлении задачу "срочно" отбить Агрегатный завод. Выполнять приказ отправили около сотни захватчиков на 17 МТ-ЛБ, которых встретили украинские операторы FPV-дронов.

Результаты боя для россиян стали совсем неутешительными: на месте осталась практически вся техника, счет уничтоженных захватчиков идет на десятки.