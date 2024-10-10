Россия побила рекорд по потерям на войне против Украины в сентябре: в чем причина и будет ли пауза зимой

В сентябре оккупационная армия РФ понесла рекордные потери личного состава с начала полномасштабного вторжения в Украину. В среднем за сутки украинские военнослужащие ликвидировали 1271 оккупанта.

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До этого рекордным по потерям месяцем для россиян был мая 2024 года. Об этом сообщает Telegraph.

Сентябрь стал пятым месяцем подряд, когда потери российской армии в среднем превышали 1000 человек в день. Ранее самый высокий уровень суточных потерь среди российских захватчиков был зафиксирован в мае: в среднем погибло или было ранено 1262 человека за сутки.

По информации британской военной разведки, рост потерь с мая 2024 года обусловлен расширением зоны боевых действий в Харьковской и Курской областях. Также враг начал нести больше потерь из-за общего роста напряженности на линии фронта.

Аналитики утверждают, что высокий уровень потерь связан с тактикой массированных действий российской пехоты, часто включающей атаки "мясными волнами", когда большие силы направляются на штурм украинских оборонительных позиций.

По прогнозу бывшего военного атташе Великобритании в Москве Джона Формана, страна-агрессор Россия продолжит продвигаться вперед, выискивая слабые стороны в украинской обороне. При этом он сомневается, что зимой путинская армия будет делать паузу в наступательных действиях.

В британской разведке отмечают, что российские войска, скорее всего, продолжат попытки растянуть украинские силы, используя мясные штурмы для подавления оборонительных позиций.

Напомним, военное командование РФ приказало оккупантам провести высокие темпы механизированных атак, чтобы добиться значительных тактических успехов до ухудшения погодных условий. При этом даже в осенне-зимний период оккупанты попытаются сохранить свое давление на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении российские войска снова начали использовать бронетехнику. Раньше они в основном совершали так называемые "мясные штурмы" с участием пехоты.

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