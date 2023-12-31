Россия заявила, что ВСУ обстреляли Белгород из 'Ольхи' и 'Vampire': военный эксперт объяснил, почему это невозможно

В российском Белгороде накануне, 30 декабря, прозвучали десятки взрывов, погибли свыше 20 человек. Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле облцентра ракетами "Ольха" и реактивными снарядами из чешских РСЗО "Vampire", большинство из них якобы сбила российская ПВО.

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Однако в версии оккупантов есть ряд нестыковок, разрушающих российский фейк. На них указал военный эксперт Александр Коваленко.

После десятков прилетов по Белгороду, причинивших разрушения, а также убивших и ранивших десятки россиян, в российском МО косвенно подтвердили, что в случившемся виновна российская ПВО. Украина, по версии ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу, якобы атаковала российский облцентр "ракетами "Ольха" в кассетном снаряжении" и реактивными снарядами из РСЗО "Vampire" производства Чехии.

"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства. Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород... В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", – заявили накануне оккупанты.

Коваленко обосновал, почему ни одно, ни другое оружие в этом случае не могло быть использовано.

Реактивные снаряды "Ольха", запускаемые из РСЗО "Смерч", теоретически могли бы ударить по Белгороду: дальность их поражения достигает 120 км. При этом для них характерна высокая точность попадания: отклонение от цели может составлять 5-7 м.

Но Украина не стала бы использовать это вооружение для того, чтобы ударить по Белгороду, считает эксперт.

"К сожалению, их у нас не так много, чтобы можно была отстреливать их налево и направо, по грязным белгородским перекрёсткам и переулкам, а потому, применение настолько ценного боеприпаса – нонсенс!" – отметил он.

А вот использование для атаки по Белгороду модернизированной в Чехии 122-мм РСЗО RM-70 "Vampire", созданной на базе БМ-21 "Град" было невозможно в принципе даже теоретически.

"Её реактивные снаряды имеют максимальную дальность поражения цели – 21 км. При этом, наиближайшая точка по границе между Харьковской и Белгородской областью до Белгорода – 26 км. То есть, чтобы нанести удар по Белгороду, РСЗО RM-70 "Vampire" нужно было, как минимум, на 5 км заехать вглубь территории РФ...Не, ну это просто какая-то дискредитация армии РФ, от самого же МО РФ!" – заявил Коваленко.

При этом он напомнил, что сбить с помощью средств ПВО реактивный снаряд практически невозможно (хотя в российском минобороны уверяют, что большинство целей якобы были сбиты).

"Российское ПыВэОоо, конечно же, весьма условно, могло отстреливать по сверхзвуковым объектам, куда-то туда, но из-за невозможности перехвата ЗУРы самоуничтожались и вполне могли падать на Белгород", – подтвердил Коваленко появившееся еще накануне утверждение о том, что ад для белгородцев устроила российская ПВО.

Также эксперт обратил внимание на то, что на многочисленных фото и видео из Белгорода, в том числе, и с обломками поражающих средств, нет ни одного разгонного блока от реактивных снарядов. А они, если принять на веру версию МО РФ, должны были торчать из земли или валяться на асфальте буквально повсюду, как это всегда бывает после обстрела реактивной артиллерией.

"Я терпеливо выждал сутки, дабы проанализировать фото и видео публикуемые из Белгорода и ни на одном из них не увидел ни одного разгонного блока, ни 122-мм (от "Vampire", – Ред.), ни, тем более, 300-мм (от "Ольхи"). А ведь их, по идее, должны было быть десятки. Шойгу? Герасимов? Где разгонные блоки?" – задал риторический вопрос Коваленко.

Вместо разгонных блоков реактивных снарядов белгородцы демонстрировали найденные в городе обломки БпЛА: именно ими, как стало известно накануне, Силы обороны атаковали военные объекты на территории Белгородской области.

"То есть, можно предположить, что энное количество неких БПЛА, запущенных неизвестной стороной, летели по своим делам, на какой-то аэродром, например, а российское ПыВыОоо начало их сбивать, попутно падая на белгородчан, ибо размещено в самом городе. И после того, как десяток другой этих ЗУР, рухнули в самом Белгороде, МО РФ срочно стало ретранслировать фейк об обстреле города ВСУ из РСЗО", – объяснил причины лжи военного ведомства государства-агрессора Коваленко.

Он подчеркнул, что не может со 100% уверенностью сказать, чем именно был обстрелян Белгород. Несомненным, по мнению эксперта, явлется тот факт, что это явно не "Ольха" и не "Vampire".

"Тем не менее, даже не владея и малейшим пониманием того, что же это такое было, результатом и эффективностью противодействия российского ПиВеОоо удовлетворён на все 146% и более чем уверен, повторятся данный инцидент отныне будет не единожды и всё глубже и глубже в территорию РФ. А всё потому, что российское ПиВиОооо везде одинаково дефективное", – резюмировал Коваленко.

Напомним, накануне в российском Белгороде прогремели десятки взрывов: Силы обороны атаковали военные объекты врага множеством дронов, а российская ПВО, пытаясь отбить атаку, устроила жителям города "ад".

Российские пропагандисты сначала массово писали, что ПВО "сбила все железяки", но когда начали появляться данные о разрушениях и погибших от российских ракет – срочно начали подтирать эти посты.

Вечером в российском минобороны фактически признали, что россиян убивала именно российская ПВО. Они заявили, что Украина якобы запускала ракеты "в кассетном снаряжении" – поэтому российские оккупанты решили, что их надо сбивать над городом.

Утром 31 декабря губернатор Белгородской области сообщил, что вследствие обстрела по состоянию 8:30 по московскому времени количество жертв достигло 24 человек, среди них – четыре ребенка. Ранения разной степени тяжести получили 108 россиян, свыше 20 из них – в тяжелом состоянии