Россиянам нужно стремиться освобождения от безумного диктатора Путина, а не снятия санкций, – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что россияне не должны бороться с санкциями. Вместо этого им следует работать над освобождением от диктатора Владимира Путина.

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Соответствующее заявление Ермак 4 августа обнародовал в официальном Telegram-канале. "Совместной целью всех россиян должно быть освобождение РФ от безумного диктатора Путина и его режима, а не борьба с санкциями", – написал он.

По словам Ермака, санкции нужно лишь усиливать, пока Москва продолжает вооруженную агрессию против Украины.

"Ведь суть режима Путина – это желание геноцида, уничтожение украинцев как нации, захват территории. А санкции – это то, что сдерживает военную машину режима и не дает ему развиваться в желании убивать людей, детей", – заявил Ермак.

Глава ОП добавил: реальной целью должно быть усиление санкций до полной остановки ВПК РФ, невозможность зарабатывать на экспорте энергоносителей, а вместе с этим – и войны.

"Потому что преступления режима только лишают будущего всех россиян", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа в Анкаре, Турция, состоялся обмен заключенными между РФ и Беларусью, а также США, Германией и Словенией.

Москва освободила журналиста WSJ Эвана Гершковича и бывшего морпеха США Пола Уилана, а взамен, в частности, получила киллера ФСБ Вадима Красикова и супругов шпионов Мальцевых, которые в Словении выдавали себя за граждан Аргентины.

Освобожденные россияне на Западе сразу же призвали мир ослабить санкции против РФ. В частности, Андрей Пивоваров решил "разоблачить миф о том, что за границей ненавидят россиян" и заявил, что им необходимо "протянуть руку". А Владимир Кара-Мурза пообещал продолжить работать над введением санкций, но исключительно против режима в РФ, призвав "не путать кремлевский режим и Россию".

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