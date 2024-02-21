Россияне активно готовятся к проведению выборов Путина на оккупированных территориях – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины идет активная подготовка к выборам президента страны-агрессора РФ. Это "волеизъявление" состоится уже в марте, так что российские оккупационные "администрации" на юге и востоке нашего государства завершают формирование "участковых избирательных комиссий".

Это одна из главных их задач для реализации этого незаконного голосования. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Избирательные комиссии оккупанты в основном размещают в помещениях, принадлежащих учебным заведениям.

В то же время, захватчики также рассматривают возможность организации "мобильных участков". Они будут выезжать в определенные районы для "добровольно-принудительного склонения граждан Украины к голосованию в публичном пространстве".

Таким образом, враг хочет охватить голосованием на российских выборах как можно больше жителей оккупированных территорий.

"Центр национального сопротивления напоминает всем оккупантам и коллаборантам, что украинское подполье активно изучает информацию о формировании так называемых участковых избирательных комиссий" и местах их расположения. Каждый оккупант понесет неизбежную ответственность за совершенные преступления против Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кремль отправил на временно оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды, которые будут "рисовать картинку" для российского диктатора Владимира Путина. В частности, они будут курировать фальсификации и следить за работой избирательных комиссий во время так называемых "выборов президента" РФ.

– Европейский Союз еще не определил свое отношение к президентским выборам в РФ. Однако попытки их проведения на временно оккупированных территориях Украины в ЕС не признают ни при каких обстоятельствах.

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