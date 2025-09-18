Россияне атаковали дроном топливозаправочную станцию на Полтавщине: возник пожар и разрушение здания, пострадали люди. Фото

Вечером в среду, 17 сентября, российский ударный БПЛА попал по автозаправочной станции в Полтавском районе. Вследствие вражеской атаки возник пожар и разрушения, пострадали шесть человек.

Об ударе РФ сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут. Он опубликовал кадры с АЗС и отметил, что на место происшествия прибыли все соответствующие службы.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар. По предварительной информации один человек травмирован. Все соответствующие службы работают на месте", – было сказано в сообщении.

Последствия атаки РФ

В ГСЧС сообщили, что вследствие российского удара по автозаправочной станции возник пожар и разрушение здания. Повреждены автомобили и оборудование станции.

Пострадали шесть человек, среди них пятеро водителей и кассир. Как сообщили в Полтавском городском совете, пострадавшие с различными степенями ранений доставлены каретами скорой в больницы. Работница АЗС находится в тяжелом состоянии, отметили в прокуратуре.

"К ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование", – сказано в сообщении ГСЧС.

На данный момент пожар ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 сентября Россия снова атаковала Украину с воздуха: враг применил 174 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 136 БПЛА. Зафиксировано попадание в нескольких локациях.

