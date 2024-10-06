Россияне атаковали Харьковщину дронами: один гражданский погиб, еще трое получили ранения. Фото

Российские оккупационные войска 6 октября в очередной раз нанесли удары дронами и артиллерией на Харьковщине. В результате вражеских атак погиб один мирный житель, а еще трое получили ранения.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Прокуроры вместе со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередные военные преступления РФ.

По данным следствия, около 11:20 вражеский дрон поразил поселок Боровая в Изюмском районе, где погиб 56-летний мужчина.

Ранее, в 8:30, удар с FPV-дрона по Купянску повредил магазин и автомобиль, ранив двух мирных жителей. 40-летний мужчина был доставлен в больницу, а 68-летний пострадавший отказался от госпитализации.

Около 13:20 оккупанты снова обстреляли Купянск, на этот раз применив артиллерию. В результате удара ранения получил 54-летний мужчина. Также около 3:00 враг нанес удар кассетными боеприпасами по селу Новоосиново, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Под процессуальным руководством Изюмской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 5 октября, российские оккупационные войска терроризировали мирное население Харьковской области. Враг обстреливал населенные пункты прежде всего КАБами и FPV-дронами, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября оккупанты атаковали КАБами Харьковщину. В областном центре под ударом оказался Киевский район города, там поврежден гаражный кооператив. В Дергачах пострадали семь человек, среди которых ребенок.

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