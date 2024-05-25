Россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе: пострадали три гражданских. Фото

В субботу, 25 мая, страна-агрессор снова обстреливала Никополь на Днепропетровщине. Враг атаковал город дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В результате обстрелов в городе пострадали три человека.

Двое пострадавших от российских атак дронами-камикадзе – это мужчины 30 и 42 года. Оба будут лечиться дома. Позже стало известно о том, что оккупанты ранили еще одного мужчину, 66 лет. У него осколочные травмы. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены автомобили. Побит грузовик и две легковушки. Также загорелся магазин. Пожар локализовали.

Кроме того, агрессор атаковал и повредил промышленное предприятие. Пострадали два админздания и столько же частных домов, мастерская по ремонту обуви, склад, коммунальное предприятие. Остальные последствия ударов уточняются.

Также громко было и в Мировской громаде на Днепропетровщине. Там по территориям оккупанты били беспилотниками. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в субботу, 25 мая, под обстрелами российских террористов весь день находился Харьков. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая оккупанты прицельным дроновым ударом повредили флагшток с Государственным флагом Украины, расположенным на территории одного из подразделений ГСЧС в Никопольском районе. К счастью, спасатели во время этой атаки не пострадали.

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