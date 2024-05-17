Россияне атаковали Одесщину ракетами: есть разрушения и раненые

Российские оккупационные войска к вечеру пятницы, 17 мая, обстреляли Одессу. В городе слышали, по меньшей мере, три громких взрыва.

В результате атаки пострадали люди. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Второй взрыв! Оставайтесь в укрытиях. Еще взрыв!" – говорится в сообщении.

Труханов уточнил, что по предварительным данным, известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, в Одесском районе на месте попадания одной из ракет произошел сильный пожар. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

Пока известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте.

Отметим, что Одесса чуть ли не каждый день испытывает ракетные удары. Город-миллионник и один из крупнейших его портов, через который вывозится подавляющая часть украинского экспорта, в частности зернопродуктов, – россияне постоянно обстреливают баллистическими ракетами и дронами с территории оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA: пограничники показали, как "охотились" на вражеские дроны в Одесской области. За ночь на 9 мая они уничтожили пять "шахедов".

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