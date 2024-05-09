На защите неба: пограничники показали, как 'охотились' на вражеские 'Шахеды' в Одесской области. Видео

В ночь на 9 мая российские оккупационные войска совершили дроновую атаку на Одесщину. Всего Силы обороны уничтожили 17 ударных БПЛА из 20, из них пять беспилотников ликвидировали украинские пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. От прицельного огня украинских защитников вражеские дроны-камикадзе разлетелись вдребезги.

Пограничникам Одесского отряда удалось сбить три смертоносные беспилотные летательные аппараты, которые приближались к побережью. Еще два таких дрона были уничтожены мобильной огневой группой бойцов Белгород-Днестровского отряда.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия устроила массированную атаку по Украине с использованием 76 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 20 ударных БПЛА и 39 ракет разного типа.

Ранее сообщалось, что утром 9 мая российская террористическая армия нанесла очередные удары по Никополю Днепропетровской области. В результате военных преступлений россиян в городе погибли два человека.

Напомним, войска Российской Федерации в ночь на 9 мая обстреляли село Магдалиновка Запорожской области. Ранения получила 65-летняя женщина, она госпитализирована.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!