Оккупанты утром атаковали Никополь: два человека погибли, есть пострадавшие. Фото

Утром 9 мая российская террористическая армия нанесла очередные удары по Никополю Днепропетровской области. Вследствие военных преступлений россиян в городе погибло два человека.

Еще двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Путинские войска открыли огонь по мирным жителям Никополя из тяжелой артиллерии. Ранения несовместимые с жизнью получили 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. Также пострадали двое мужчин 39 и 67 лет.

Кроме того, в городе зафиксированы многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры. Из-за вражеских обстрелов загорелся частный дом, еще два дома повреждены.

Также получили повреждения 5 многоквартирных домов, магазин, два торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, войска Российской Федерации в ночь на 9 мая обстреляли село Магдалиновка Запорожской области. Ранения получила 65-летняя женщина, она госпитализирована.

Ранее сообщалост, что для массированной атаки по Украине 8 мая страна-агрессор Россия использовала модернизированную ракету Х-101 с двойной боевой частью. Она была изготовлена во втором квартале 2024 года, то есть эту ракету россияне взяли для удара по нашей стране буквально с конвейера.

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