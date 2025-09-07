Россияне атаковали Путивль на Сумщине: погибла женщина, среди семерых раненых есть ребенок

Вечером в субботу, 6 сентября, российские захватчики атаковали Путивльскую громаду на Сумщине. В результате ударов врага по окраине погиб один человек, есть раненые, среди которых ребенок.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Он отметил, что среди пострадавших есть 9-летний ребенок.

"Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", – сказано в сообщении.

В целом ранения получили семь человек, одна женщина погибла. Уточненную информацию сообщил Константин Гаврильчук, глава Путивльской громады.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября войска России совершили очередную атаку на гражданское население Черниговщины. Под ударом оказались жилые дворы в Городне и Семеновке, куда враг направил ударные беспилотники. По предварительной информации, в Семеновке погибла 70-летняя женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!