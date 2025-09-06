Войска РФ запустили дроны по гражданским на Черниговщине: есть жертва и раненая

6 сентября войска России осуществили очередную атаку на гражданское население Черниговщины. Под ударом оказались жилые дворы в Городне и Семеновке, куда враг направил ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. По предварительной информации, в Семеновке погибла 70-летняя женщина.

В Городне пострадала 45-летняя местная жительница. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

"Целью для россиян стали обычные городские дворы в Городне и Семеновке. Террористы запустили дроны по гражданским лицам. 70-летняя жительница Семеновки погибла. 45-летняя женщина из Городни в тяжелом состоянии, госпитализирована в местную больницу. Конченые руснявые твари!", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В четверг около трех часов дня во время воздушной тревоги в Чернигове был слышен взрыв. Председатель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что РФ атаковала гуманитарную миссию по разминированию "Датский совет по делам беженцев" (DRC). Восемь работников миссии получили ранения, двое погибли.

Двое раненых в результате ракетной атаки РФ на гуманитарную миссию по разминированию под Черниговом находятся в состоянии средней тяжести, одного из них ждет длительное лечение и реабилитация. Еще двух травмированных отправили на амбулаторное лечение.

