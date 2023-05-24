Россияне бегут из Белгородской области: что происходит после операции 'Легиона' и РДК

В Белгородской области России паника. Несмотря на все заверения власти, жители приграничных с Украиной поселков и городов спешно пакуют вещи и уезжают. Практически сутки ни власти, ни военные никак не препятствовали продвижению добровольцев из легиона "Свобода России" и РДК по территории поселков и городов.

Видео дня

Полдня губернатор области отрицал наступление со стороны Украины, а людям приходилось самостоятельно под звуки автоматных очередей и взрывов покидать дома. Теперь россияне поняли, что защищать их некому и спасаются кто как может.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Детей хватали и вывозили на ходу

22 мая, в понедельник бойцы легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" (РДК) атаковали КПП в Грайвороне Белгородской области и вошли на территорию нескольких населенных пунктов – Грайворон, Гора-Подол, Козинка.

Сначала губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заверял, что на его территории все спокойно, что все это не более чем фейки и информационная атака. Однако уже после обеда он сменил свою позицию и заговорил о том, что людям с Грайворона нужно эвакуироваться.

Одна из жительниц Грайворона рассказала, что звуки взрывов и треск автоматных очередей они услышали еще с утра 22 мая.

"Понятно было, что что-то происходит. Но власти молчат, говорят, что все хорошо. Когда все это уже стало слишком близко, мы все сели в машину и поехали подальше, в направлении Белгорода, у нас там есть родственники. И на выезде из Грайворона увидели взрыв. Это было страшно, дети плакали. Мы мчались по нашим ямам и кочкам на дорогах как сумасшедшие", – описывает женщина.

Некоторые жители населенных пунктов, которые как раз оказались в зоне наступления российских добровольцев, винят местную власть, которая не организовала эвакуацию.

"С утра этот губернатор как Кашпировский уверял, что все спокойно, все хорошо. Некоторые ему поверили, даже детей в школы, в садики повели. И только во второй половине дня сообщили об эвакуации и автобусах. К тому времени люди, у кого есть свои машины уже выехали, детей прямо из садиков забирали на ходу", – написала жительница Грайворона.

Жители российских приграничных населенных пунктов теперь говорят о том, что пора уже самим обзаводиться оружием, чтобы защищаться, потому что надежды на российских военных у них нет. "На кого надеяться? Пора покупать пулемет и заниматься самообороной", – говорит женщина из Шебекино.

Жители области под видео с автобусами, которые вывозили жителей Грайворона, возмущались тем, что все было организовано слишком поздно. Писали о том, что на границе со стороны Украины подтягивается военная техника, было известно давно, но никого это не волновало.

В результате властям Белгородской области во второй половине дня 22 мая пришлось спешно эвакуировать жителей девяти населенных пунктов. Естественно, всем выехать не удалось. А некоторые, кто успел уехать, ночевали в своих автомобилях на улицах – никто их принимать не был готов.

И "зубы дракона" не помогли

На следующий день, 23 мая в школах Белгородщины должны были пройти "последние звонки". В последний момент, когда родители уже собирали детей на праздник, стало известно, что мероприятия пройдут онлайн в целях безопасности.

Это вызвало недовольство у многих. "К празднику дочь готовилась несколько месяцев. Репетировали, купили блузку, юбку, туфли. И что теперь, коту под хвост родительские деньги! Мы живем в Шебекино, за полтора года уже ко всему привыкли, зачем праздник портить", – возмущалась мама выпускницы.

Также родителям глава Белгородского района Владимир Перцев посоветовал не выпускать детей на улицу, не оставлять их без контроля. На что мамы заявили, что в таком случае им должны сократить рабочий день, чтобы они могли уделять детям время.

Больше всего вопросов у местных жителей вызвала так называемая линия обороны, в которую вложили миллиарды рублей. Где "зубы дракона", противотанковые рвы, которыми так гордился Белгородский губернатор Вячеслав Гладков – спрашивают жители.

"Столько денег потратили, столько полей перерыли, землю испортили. И что теперь? Они зашли через пограничный пункт, проехали по нашим дорогам", – возмущаются жители.

Многие жители области решают, куда уехать хотя бы на время, пока война не закончится. Ищут лагеря отдыха для детей, чтобы их вывезти. Требуют, чтобы эвакуация детей на лето была проведена незамедлительно, и вовсе не на полуостров Крым.

В понедельник на дорогах из Белгорода уже выстроились длинные вереницы автомобилей. "Едут кто куда, потому что надеяться на власть или военных нельзя. Некоторые ура-патриоты стали звать Пригожина сюда, мол, приди и спаси. Это ужасно, потому что тут еще и зэки появятся. Будут убивать и насиловать местных жителей, как они делают в других регионах. Поэтому мы с мужем увольняемся и уезжаем подальше отсюда", – рассказала жительница Белгородского района на условиях анонимности.

В Грайвороне уже жалуются на то, что невозможно найти рабочие руки, люди выехали. Нет грузчиков, водителей, разнорабочих. В ближайшее время ожидают серьезный отток населения. Надолго ли, никто не знает, но ситуация с заходом российских добровольцев серьезно испугала жителей Белгородчины. Они никак не ожидали, что война придет к ним так скоро.